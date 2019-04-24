Эрдоган в годовщину Геноцида армян продолжил турецкое отрицание

В 104-й годовщину Геноцида армян президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган еще раз продемонстрировал турецкую историко-дипломатическую клевету и отрицание преступления, совершенного против армян.

Как передает Арменпресс, выступая на конференции, посвященной турецким архивам, Эрдоган, касаясь произошедшего в годы Первой мировой войны, заявил, что армяне убивали мусульманок и детей, и в подобных условиях депортация “армянских бандитов и их сторонников была самым логичным поведением”.

Не отходя от традиционной турецкой политики отрицания Геноцида армян, Эрдоган заявил, что в их архивах имеется большое количество фактических данных, и эти данные должны сначала изучить исследователи, и только после этого политические деятели выступят с заявлениями.

Касаясь позиции Франции относительно Геноцида армян, Эрдоган сказал: “Всем тем, кто пытается преподнести нам урок по правам человека вокруг армянского вопроса, каждый раз приходится напоминать их кровавое прошлое”.

Озвучивание президентом Турции 24 апреля подобных заявлений в годовщину Геноцида армян является свидетельством того, что страна продолжает быть последовательной в вопросе отрицания истории и неопровержимых исторических фактов, отрицания собственного прошлого. Подобные заявления, делаемые на государственном уровне, не только не проливают света на самые темные страницы истории этой страны, но и продолжают внушать грядущим поколениям новую вражду по отношению к армянам.