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Ким Чен Ын прибыл во Владивосток


Глава КНДР Ким Чен Ын приехал во Владивосток, передает корреспондент РИА Новости.
Бронированный поезд северокорейского лидера прибыл в 11:01 (мск), еще до остановки за ним начали бежать сотрудники охраны.
Ким Чен Ын вышел на перрон, с улыбкой поприветствовал встречающих, все вместе они прошли на привокзальную площадь. Там делегацию ожидал оркестр почетного караула.
Затем руководитель Северной Кореи сел в лимузин и отправился на остров Русский, в резиденцию на территории Дальневосточного федерального университета. По информации источника РИА Новости, 25 апреля в спортивном корпусе вуза пройдут переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына.
Визит Ким Чен Ына стал его первой поездкой в Россию. Он пробудет во Владивостоке до субботы, сообщал источник РИА Новости.



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