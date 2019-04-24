Ким Чен Ын прибыл во Владивосток

Ким Чен Ын вышел на перрон, с улыбкой поприветствовал встречающих, все вместе они прошли на привокзальную площадь. Там делегацию ожидал оркестр почетного караула.

Затем руководитель Северной Кореи сел в лимузин и отправился на остров Русский, в резиденцию на территории Дальневосточного федерального университета. По информации источника РИА Новости, 25 апреля в спортивном корпусе вуза пройдут переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына.