Мнацаканян пояснил, когда будет объявлено о сроках и месте следующей встречи глав Армении и Азербайджана
О месте и сроке следующей встречи глав Армении и Азербайджана будет объявлено, когда будет достигнуто согласие всех сторон. Об этом в беседе с журналистами в Цицернакаберде заявил министр иностранных дел Армении ЗограбМнацаканян, отвечая на вопрос журналистов о том, что согласно сведениям из Баку, следующая встреча Алиева запланирована в Вашингтоне.
“На последней встрече в Москве мы обсудили, что будет дальше и примерно наметили, где, как и когда может быть следующая встреча. Мы обсудили, что после встречи каждый должен рассмотретьсроки, после чего и будет объявлено об этом. Вы знаете, что встречи проходят в разных столицах, в том числе в столицах стран-сопредседателей. Правильнее, чтобы мы все вместе договорились, и объявили бы после этого, как иделали это”, - сказал министр.
Журналисты попытались выяснить, сейчас на столе переговороввариант с предложениями России? ЗограбМнацаканян ответил, что заявление выражает все то, что обсуждалось.
“Я не видел необходимости в дополнительном комментарии, потому что все отражено в документе, вокруг которого мы вместе пришли к согласию. Мы обсудили различные взгляды и позиции сторон, это факт, но какого-либо документа на данном этапе мы не обсуждали”, - сказал министр.
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