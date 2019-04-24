Мнацаканян пояснил, когда будет объявлено о сроках и месте следующей встречи глав Армении и Азербайджана

О месте и сроке следующей встречи глав Армении и Азербайджана будет объявлено, когда будет достигнуто согласие всех сторон. Об этом в беседе с журналистами в Цицернакаберде заявил министр иностранных дел Армении ЗограбМнацаканян, отвечая на вопрос журналистов о том, что согласно сведениям из Баку, следующая встреча Алиева запланирована в Вашингтоне.

“На последней встрече в Москве мы обсудили, что будет дальше и примерно наметили, где, как и когда может быть следующая встреча. Мы обсудили, что после встречи каждый должен рассмотретьсроки, после чего и будет объявлено об этом. Вы знаете, что встречи проходят в разных столицах, в том числе в столицах стран-сопредседателей. Правильнее, чтобы мы все вместе договорились, и объявили бы после этого, как иделали это”, - сказал министр.

Журналисты попытались выяснить, сейчас на столе переговороввариант с предложениями России? ЗограбМнацаканян ответил, что заявление выражает все то, что обсуждалось.

“Я не видел необходимости в дополнительном комментарии, потому что все отражено в документе, вокруг которого мы вместе пришли к согласию. Мы обсудили различные взгляды и позиции сторон, это факт, но какого-либо документа на данном этапе мы не обсуждали”, - сказал министр.