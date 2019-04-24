Премьер-министр и его супруга в Музее-институте Геноцида армян ознакомились с экспонатами новой экспозиции

Премьер-министр Никол Пашинян и Анна Акопян вместе с высшим духовным и светским руководством страны в связи с Днем памяти жертв Геноцида посетили мемориальный комплекс Цицернакаберд, воздали дань уважения памяти жертв Геноцида армян.

Его Святейшество Верховный Патриарх, Католикос Всех Армян Гарегин II совершил молебен в память святых мучеников Геноцида армян.

Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра РА, затем премьер-министр Пашинян и госпожа Акопян посетили Музей-институт Геноцида армян, ознакомились с экспозицией “150-летние свидетели Геноцида армян. Комитас и Ованес Туманян”.

Выставка посвящена 150-летию со дня рождения выдающихся представителей армянской интеллигенции Вардапета Комитаса и Ованеса Туманяна. Цель выставки – придать известность их связи с историей Геноцида армян. Экспозиция имеет два основных направления -представление дружеских и творческих связей двух величин и их более подчеркнутой, непосредственной связис Геноцидом армян и его тяжелыми последствиями.

В двуязычную экспозицию (на армянском и английском языках), состоящую из восьми рубрик, включены оригинальные материалы, эксклюзивные кадры, хранящиеся как в фонде Музея-института Геноцида армян, так и в фондах различных архивов и музеев РА. Впервые демонстрируется отрывок из видеозаписи Ахавни Мкртчян из Битлиса, пережившей Геноцид армян, об организации Ованесом Туманяном в 1915 году в Эчмиадзинепомощи беженцам. В представленных исключительных, оригинальных материалах особенное место занимают дошедшие до нас четки, изготовленные одним из сосланных во время депортации - ВардересомАтанесяном. На них выгравированы именасосланных и убитых с 11 по 24 апреля в Чанкр,99 представителей интеллигенции, кстати, на первой бусинке -имя Вардапета Комитаса.

Экспозиция сопровождается музыкой из одноименной незавершенной оперы Комитаса на основе поэмы Туманяна “Ануш” в исполнении Аракс Мансурян. Представлены также несколько эскизов из серии “Комитас” известного армянского художника Саркиса Мурадяна. Выставкапродлитсядо 30 августаэтогогода.