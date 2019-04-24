Президент Арцаха возложил цветы к памятнику безвинным жертвам Армянского геноцида 1915 года

Президент Республики Арцах Бако Саакян 24 апреля в сопровождении представителей высшего руководства страны посетил Степанакертский мемориальный комплекс и возложил цветы к памятнику безвинным жертвам Армянского геноцида 1915 года. Об этом сообщили

Арменпресс

в пресс-службе аппарата президента Республики Арцах.