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Президент Арцаха возложил цветы к памятнику безвинным жертвам Армянского геноцида 1915 года


Президент Республики Арцах Бако Саакян 24 апреля в сопровождении представителей высшего руководства страны посетил Степанакертский мемориальный комплекс и возложил цветы к памятнику безвинным жертвам Армянского геноцида 1915 года. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Республики Арцах.


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