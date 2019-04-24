Геноцид армян - тяжкое преступление против цивилизованного человечества: Арман Татоян

Защитник прав человека Армении Арман Татоян считает, что День памяти жертв Геноцида армян имеет очень важное значение с точки зрения прав человека.

Как передает Арменпресс, в беседе с журналистами в Мемориальном комплексе Цицернакаберд Арман Татоян подчеркнул, что в годы Геноцида армян людей убивали, подвергали пыткам, произошло грубое уничтожение права собственности, поскольку люди были насильственно выселены из родных мест.

“”И осуждение этого и надлежащая оценка этих деяний имеет очень важное значение с точки зрения прав человека, поскольку я считаю, что своевременное осуждение всего этого и должная оценка этих деянийне позволило бы других геноцидов”, - сказал Татоян.

Защитник прав человека РА подчеркнул, что геноцид армян - тяжкое преступление против цивилизованного человечества.

“Сегодня День поминовения жертв Геноцида армян. Это день, когда наши соотечественники насильственно были выселены из родных мест, убиты, подвергнуты пыткам, уничтожены наши материальные и духовные ценности, и это должно иметь важное значение для человечества, поскольку это тягчайшее преступление против цивилизованного человечества”, - отметил он.

По оценке АрманаТатояна, День памяти жертв Геноцида армян важен и символичен с точки зрения доказательства единства армянского народа. Он подчеркнул, что 24 апреля армянский народво всем мире чтит память невинных жертв Геноцида армян.