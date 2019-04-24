В Риге прошли мероприятия, посвященные 150-летию Комитаса и 104-й годовщине Геноцида армян

Посольство РА в Латвии 22 апреля в рижском “Доме Черноголовых” организовало мероприятие, посвященное 104-й годовщине Геноцида армян и 150-летию Комитаса, в ходе которого с концертной программой выступили народная артистка РА, оперная певица Асмик Папян и пианистка, директор Музея Арама Хачатуряна Армине Григорян.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД РА, на мероприятии присутствовали аккредитованные в Латвии послы, представители органов законодательной и исполнительной власти Латвии, члены депутатской группы Латвия - Армения парламента Латвии, общественные, политические и культурные деятели, СМИ, многочисленные представители армянской общины.

Посол Армении в Литве Тигран Мкртчян в своем выступлении отметил, что в этом году во всем мире отмечается 150-летие великого армянского композитора Комитаса, и это мероприятие уникально тем, что годовщина Комитаса отмечается в контексте памяти жертв Геноцида армян.

Посол подчеркнул, что Комитас также является жертвой геноцида, возможно, самой символичной жертвой. Он не былсреди убитыхв 1915 году 1,5 миллиона армян, но навсегда потерял искусство творения и созидания, и спустя 20 лет скончался в парижской психиатрической больнице. Посол Мкртчян в своем выступлении также отметил, что армяне всего мира ждут справедливости, но справедливость восторжествует лишь после того, как произошедшая трагедиябудет названа своим настоящим именем - геноцидом.

Завершая свою речь, Тигран Мкртчян выразил благодарность Министерству культуры РА, духовному пастырю Армянской апостольской церкви в странах Балтии - Хосрову Степаняну и другим коллегам за содействие в организации мероприятия.

После завершения концертной программы в “Доме Черноголовых” вновь было открыто произведение, созданное скульптором и художником Варужаном Карапетяном в 2005 году, посвященное памяти жертв Геноцида армян - 90 стеклянных цветов, символизирующих 90-летиеГеноцида (1915-2005).

23 апреля в библиотеке Латвийского университета по инициативе руководства университета и Посольства РА в Латвии состоялась также церемония открытия выставки книг об Армении в ознаменование годовщины памяти жертв Геноцида армян.

Проректор университета Ина Друвиете (Ina Druviete) в своей приветственной речи выразила благодарность Посольству РА за тесное сотрудничество и отметила, что демонстрируемые книги имеют очень важное значение с точки зрения составления целостного представления об истории, искусстве, культуре Армении, а также о Геноциде армян и правильной оценки исторических событий.