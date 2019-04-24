По мнению Айка Марутяна, самым важным уроком, извлеченным из Геноцида армян, должно быть понимание, что надеяться надо только на самих себя

Мэр Еревана Айк Марутян в связи с 104-й годовщиной Геноцида армян почтил память жертв великой трагедии в Мемориальном комплексе Цицернакаберд.

Как передает Арменпресс, в беседе с журналистами мэр отметил, что необходимо извлечь уроки Геноцида армян.

“Это одна из самых трагических страниц нашей истории. Мы должны извлечь уроки и, на мой взгляд, самым важным уроком является то, что мы всегда должны быть сильными и надеяться только на себя”, - отметил Марутян.

24 апреля армяне всего мира отмечают 104-ю годовщину Геноцида армян. Совершенное Османской империей в 1915 году в отношении армян было величайшим преступлением начала 20-го века. Резню армянского народа официально осудили и признали геноцидом более двух десятков стран и международных организаций.