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Депутат уверен, что в вопросе Геноцида армян нужно выступать с требовательных позиций


Признание Геноцида армян - проблема всех стран, нет ни одного государства, которое должно воздержаться от этого процесса. Об этом в беседе с журналистами в Мемориальном комплексе Цицернакаберд заявил депутат Национального собрания Армении от фракции “Мой шаг” Мхитар Айрапетян.

“Политическая линия нашей власти заключается в том, что мы должны выступать с позиций требований”, - как передает Арменпресс, сказал Мхитар Айрапетян.

Говоря об отношениях с Турцией, Мхитар Айрапетян отметил, что они сторонники построения отношений без предусловий. "Не может быть отношений, которые будут содержать логику предусловий”, - сказал депутат.




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