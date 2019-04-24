Депутат уверен, что в вопросе Геноцида армян нужно выступать с требовательных позиций

Признание Геноцида армян - проблема всех стран, нет ни одного государства, которое должно воздержаться от этого процесса. Об этом в беседе с журналистами в Мемориальном комплексе Цицернакаберд заявил депутат Национального собрания Армении от фракции “Мой шаг” Мхитар Айрапетян.

“Политическая линия нашей власти заключается в том, что мы должны выступать с позиций требований”, - как передает Арменпресс, сказал Мхитар Айрапетян.

Говоря об отношениях с Турцией, Мхитар Айрапетян отметил, что они сторонники построения отношений без предусловий. "Не может быть отношений, которые будут содержать логику предусловий”, - сказал депутат.