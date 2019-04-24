Глава МИД Масис Маилян встретился с экс-президентом Уругвая Хосе Мухикой

23 апреля делегация, возглавляемая министром иностранных дел Республики Арцах (Нагорно-Карабахская Республика) Масисом Маиляном, прибыла в столицу Восточной Республики Уругвай Монтевидео по приглашению комитета «Ай Дат» АРФД Уругвая.

Как сообщили Арменпресс в Министерстве иностранных дел Арцаха, в первый день визита Масис Маилян встретился с бывшим президентом Уругвая, одним из лидеров правящей политической коалиции страны Хосе Мухикой. В ходе беседы глава МИД высоко оценил традиционно дружественное отношение президента Мухико и властей Уругвая к армянам. Коснувшись процесса государственного строительства в Арцахе, Масис Маилян отметил, что народы Арцаха и Уругвая разделяют общую систему ценностей. По просьбе президента Мухико глава МИД представил перспективы международного признания Республики Арцах, историю азербайджано-карабахского конфликта и последние развития в процессе мирного урегулирования. Во встрече приняли участие представитель Арцахского Центрального комитета АРФД, депутат НС Республики Арцах Давид Ишханян, член Центрального совета «Ай Дата» АРФД, вице-председатель Социнтерна Марио Налбандян и Постоянный представитель Республики Арцах в США Роберт Аветисян.