Армения в международной повестке последовательно продвигает вопрос предотвращения геноцидов: Зограб Мнацаканян

Для восстановления справедливости решимость армянского народа никогда не угаснет. Об этом в беседе с журналистами в Мемориальном комплексе Цицернакаберд заявил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

“Сегодня во многих странах мира наши соотечественники вместе с друзьями армянского народа проводят ряд мероприятий, поминальных церемоний. Признание Геноцида армян - шаг не только к восстановлению нашей справедливости, но и шаг, направленный на предотвращение геноцидов. Это завет, что безнаказанность будет неприемлема”, - сказал Зограб Мнацаканян.

Вопрос журналистов о том, возможно ли, что с учетом повышения международного рейтинга Армении начнется новый процесс с Турцией, Зограб Мнацаканян счел маловероятным.

“К сожалению, вы видите все, что приходит из официальной Анкары, и это не обнадеживает, наоборот, заслуживает критики”, - сказал министр. На вопрос, является ли признание Геноцида армян предусловием, Зограб Мнацаканян отметил, что это никогда не говорилось.

Министр подчеркнул, что борьба с отрицанием геноцида для Армении остается одним из приоритетов внешней политики. Он подчеркнул, что на протяжении многих лет в международной повесткепоследовательно продвигается вопрос предотвращения геноцидов.

“Предотвращение геноцида - это международное обязательство. Мы продолжим работу в этом направлении. Как вы знаете, 9 декабря состоялся 3-й глобальный форум по предотвращению геноцидов. Вы знаете, что 9 декабря по инициативе Армении было.провозглашено Днем предотвращения геноцидов и памяти жертв геноцида. Армения постоянно обновляет резолюции, развивает правовые основы, направленные на процесс международного предотвращения. Этот процесс никогда не останавливается. Мы знаем цену геноцида, и мы обязаны последовательно работать для восстановления справедливости. Безнаказанность неможет быть приемлемой”, - сказал Зограб Мнацаканян.

24 апреля армяне всего мира отмечают 104-ю годовщину Геноцида армян. Совершенное Османской империей в 1915 году в отношении армян было величайшим преступлением начала 20-го века. Резню армянского народа официально осудили и признали геноцидом более двух десятков стран и международных организаций.