Госминистр Великобритании фотографии Ара Гюлера считает источником вдохновения для поколений

Работы покойного армянского фотографа из Стамбула Ара Гюлера с 23 апреля выставляются в известном музее Саатчи в Лондоне. Как передает Арменпресс, турецкое агентство “Анадолу” сообщает, что фотовыставку организовала администрация президента Турции.

На выставке представлены известные работы Гюлера, изображающие Стамбул, а также портреты таких британских деятелей, как бывший премьер-министр Уинстон Чертчилль, портреты кинорежиссера Альфреда Хичкока, математика и философа Бертрана Рассела.

Выставку открыли Государственный министр Великобритании по вопросам Европы и Америки Ален Данкн и посол Турции в этой стране Умит Ялчын.

По словам Данкна, Гюлер был одним из лучших фотографов мира, хотя никогда не считал себя художником. “ Он считал себя не фотожурналистом, а визуальным историком”,- сказал Госминистр, выразив уверенность, что фотографии Гюлера станут источником вдохновения для будущих поколений.

Помимо Лондона подобные выставки откроются в Париже, Киото, Нью-Йорке, Риме и Могадишо.