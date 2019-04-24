По убеждению Грайра Товмасяна, ответом Турции должно быть построение мощного, стабильного, сильного государства

Председатель Конституционного суда РА Грайр Товмасян в Мемориальном комплексе Цицернакаберд воздал дань уважения памяти жертв Геноцида армян. В беседе с журналистами он отметил, что ответом Турции должно быть то, чтобы армянский народ построил мощное, стабильное, сильное государство. “Для меня после 100-летия Геноцида армян значение 24 апреля изменилось. Если до этого это был день траура, то после 100-летия, после канонизации всех жертв Геноцида, этот день стал для меня днем жизни, созидания. Посути, этоделокаждогоизнас”, - сказал Товмасян.

Грайр Товмасян отметил, что он потомоклюдей,спасшихся от Геноцида. И самой большой потерей считает то, что мы не смогли построить мощное государство.

“На этой территории мы должны были иметь мощное государство, идущее на равных со всем миром. Это самая большая потеря, которую нужно восстановить любой ценой”,-сказал Грайр Товмасян.

24 апреля армяне всего мира отмечают 104-ю годовщину Геноцида армян. Совершенное Османской империей в 1915 году в отношении армян было величайшим преступлением начала 20-го века. Резню армянского народа официально осудили и признали геноцидом более двух десятков стран и международных организаций.