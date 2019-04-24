Николя Азнавур призвал приезжать в Армению и делать страну более процветающей

Чтобы почтить память жертв великой трагедии, в 104-ю годовщину Геноцида армян 24 апреля на холме Цицернакаберд находился также и сын покойного французского шансонье армянского происхождения Шарля Азнавура- Николя Азнавур.

Как передает Арменпресс, он в беседе с журналистами отметил, что пришел сюда от имени всей своей семьи.“Я призываю всех приехать и бывать здесь не только в День памяти Геноцида”, - сказал Николя Азнавур.

На вопрос о том, что он почувствовал, приближаясь к Вечному огню, сын шансонье ответил: “Я почувствовал то, что чувствовал рядом с моим отцом. Я почувствовал, что сегодня он с нами, точно так же, как и все другие люди, которые пришли почтить память жертв Геноцида армян. Я думаю, что он хотел бы, чтобы я сегодня был здесь от имени всей моей семьи”.