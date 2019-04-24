Произошедшее в 1915 году является одним из величайших злодеяний 20-го века: Лин Трейси

Соединенные Штаты Америки не отрицают историческую реальность, и то, что произошло в 1915 году, является одним из величайших злодеяний 20-го века. Об этом в беседе с журналистами в Мемориальном комплексе Цицернакаберд сказала посол США в Армении Лин Трейси.

“Соединенные Штаты не отрицают эти исторические события, историческую реальность, и то, что произошло в 1915 году, является одним из величайших злодеяний 20-го века. Нас воодушевляет та стойкость, которую мы видим в армянском народе”, - сказала посол.

Лин Трейси подчеркнула, что США признательны всем армянам Америки, которые внесли большой вклад в жизнь Соединенных Штатов.

“Сегодня День памяти, и мы придаем важность также тому обстоятельству, что мы должны воодушевляться отважными сынами армянского народа, которые смогли продолжить свою жизнь”, - отметила она.