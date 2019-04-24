Самый верный путь - усиление мощи Армении: Ален Симонян

Самый верный и короткий путь, направленный на признание и осуждение Геноцида армян, - усиление мощи Армении. Как передает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами сказал вице-спикер Национального собрания Армении Ален Симонян.

Касаясь политики, направленной на нормализацию отношений с Турцией и получившей название “футбольная дипломатия”, Симонян отметил, что эта политика изначально была обречена.

“Я и с самого начала не думал, что возможно достичь успеха с Турцией таким путем, учитывая, что для какой-либо дипломатии у Турции неоднократно бывали разные возможности. На мой взгляд, футбольная дипломатия изначально была обречена на провал”, - сказал Ален Симонян.

Он подчеркнул, что позиция Армении в деле установления отношений с Турцией не изменилась.

“Наши позиции не изменились особо. В этом вопросе мы никогда не говорили на языке предусловий”, - заявил он.