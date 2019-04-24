Высшее руководство Армении почтило память жертв Геноцида армян

Высшее руководство Республики Армения в Мемориальном комплексе Цицернакаберд воздало дань уважения памяти жертв Геноцида армян.

В мемориальном комплексе Цицернакаберд почтили память жертв Геноцида армян президент РА Армен Саркисян, премьер-министр РА Никол Пашинян, председатель Национального собрания РА Арарат Мирзоян, Католикос Всех Армян Гарегин Второй, начальник Полиции РА Валерий Осипян, директор СНБ РА Артур Ванецян, секретарь Совета безопасности Армен Григорян, вице-премьер Мгер Григорян, вице-премьер Тигран Авинян, министр иностранных дел РА ЗограбМнацаканян и члены правительства. Премьер-министра РА, президента РА и председателя НС сопровождали их супруги.

Фото: Татев Дурян

Высокопоставленные чиновники возложили цветы к Вечному огню, увековечивающему память жертв Геноцида армян.

Как передает Арменпресс, у Вечного огня Католикос Всех Армян Гарегином II отслужил заупокойную службу, собравшиеся склонили головы и минутой молчания почтили память полутора миллионов убитых армян.

24 апреля во всех районах Армении, в армянских общинах разных стран мира проходят памятные мероприятия.Звучат призывы протеста против политики отрицания Турции и послания, адресованные международному сообществу о признании величайшего преступления начала 20-го века и предотвращения этим повторения геноцидов. Во всех епархиях Армянской Апостольской церкви будет отслужена панихида.

Факт Геноцида армян, осуществленного Османским правительством, обоснован, признан и подтвержден свидетельствами очевидцев, законами, резолюциями и решениями многочисленных Штатов и международных организаций. Существует огромное количество документов, квалифицирующих массовую резню армян в Османской империи в 1915 году, как заранее спланированный и полностью осуществленный акт геноцида. Геноцид армян признали более двух десятков государств и международных структур.