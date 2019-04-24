Фанатики в начале 20-го века не пощадили даже армянских спортсменов

В числе общественных, политических и культурных деятелей, ставших жертвами Геноцида армян, были также и представители армянского спортивного мира.

Как передает Арменпресс, уже будучи знакомой с европейскими образовательными традициями и принципами, Западная Армения переживала большой подъем и в спортивной жизни. Достаточно сказать, что от Константинополя до Вана, от Трабзона до Аданы появлялись десятки армянских спортивных клубов и скаутских организаций.

Впервые в истории участия Османской империи в Олимпийских играх два армянских спортсмена -Ваан Папазян и Мкртич Мкрянв 1912 году в Стокгольме на пятых международных Олимпийских играх представляли Османскую Турцию. Многие армянские команды и отдельные спортсмены периодически одерживали победы и рекорды на местных и международных турнирах.

В 1911 - 1914 гг. состоялись 4 “Армянские олимпийские игры” при участии всех армянских спортивных клубов. Победители соревнований были награждены серебряными медалями.

Идея создания организации армянской футбольной лиги не была реализована из-за Первой мировой войны и Геноцида армян, во время которого армянские спортсмены также стали жертвами первого геноцида 20-го века.