Единство делает нас сильнее и настойчивее. Послание президента Арцаха

24 апреля президент Республики Арцах Бако Саакян направил послание в связи с Днем памяти жертв Геноцида армян. Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, в послании говорится:

“Дорогие соотечественники,

как и каждый год 24 апреля, так и сегодня весь наш народ скорбит и поминает жертв Геноцида армян, 1,5 миллиона армян, которые были убиты властями Османской Турции. Это одна из самых страшных и чудовищных программ, осуществленных против человечества, которая стала клеймом для будущих поколений.

В этот день мы все едины -в Армении, Арцахе и Диаспоре, едины душой и мыслью, мы все преклоняем цветы в память о наших канонизированных мучениках, сердца нашиполныединой болью и гневом.

Это единство делает нас сильнее, непоколебимее иувереннее на пути укрепления и развития Родины, укрепления независимой армянской государственности. Это залог светлого и светлого будущего нашего народа, таков наш ответ геноцидам.

Мы глубоко признательны всем тем, кто был рядом с армянским народом в те тяжелые дни, кто протянул руку помощи нашим соотечественникам, лишенным Родины, сиротам и оставшимся без крова. Мы признательны тем, кто и сегодня рядом с нами, кто поднимает свой голос во имя признания и осуждения Геноцида, защиты основополагающих прав и свобод человека, победы добра и справедливости. Мыхраним память о наших невинных жертвах и будем и впредь делать все возможное, чтобы больше никогда не повторялись трагедии, чтобы наш народ праздновал только победы”.