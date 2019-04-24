На территории Цицернакаберда весь день будет действовать павильон Первой помощи Армянского Красного Креста

24 апреля с 9:00 до позднего вечера, во время всего шествия, посвященного Дню памяти жертв Геноцида армян, на территории мемориального комплекса Цицернакаберд, рядом со сквером Памяти, будет действовать павильон Первой помощи Армянского общества Красного Креста. Команда и добровольцы, прошедшие специальную подготовку, в случае необходимости окажут первую помощь гражданам. Как передает Арменпресс, волонтеры для оказания, в случае необходимости, первой помощи, предоставления питьевой водытакже будут обходить всю территорию комплекса, будет установлено дежурство внутри мемориала.

Уже много лет первая помощь является одним из стратегических направлений армянского общества Красного Креста. АОКК - единственное в стране, которое с целью снижения уязвимости населения от чрезвычайных ситуаций и несчастных случаев проводит курсы, соответствующие стандартам Европейского консультативного центра первой помощи для разных возрастных и профессиональных групп. Специалисты учебно-методического центра по оказанию первой помощи осуществляют также обслуживание ПОво время массовых мероприятий, а также программы, направленные на воспитание безопасного поведения детей.

Армянское общество Красного Креста, будучи полноправным членом Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца, руководствуется основополагающими принципами движения: гуманизм, беспристрастность, нейтралитет, независимость, добровольность, уникальность, универсальность.