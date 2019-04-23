Меркель и Столтенберг провели телефонные разговоры с Зеленским

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что провел во вторник разговор с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, пригласив его посетить штаб-квартиру альянса и заверив в дальнейшей поддержке Киева, передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости.

"Только что говорил с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Я поздравил его с победой и пригласил посетить штаб-квартиру НАТО в ближайшее время. НАТО продолжит оказывать Украине сильную политическую и практическую поддержку", - сообщил Столтенберг в своем Twitter.

Также канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с новым избранным президентом Украины Владимиром Зеленским вновь поздравила его с победой на президентских выборах и заверила, что Германия будет поддерживать реформы на Украине, сообщается на сайте федерального правительства ФРГ.

Ранее канцлер Германии поздравила Владимира Зеленского с победой во втором туре президентских выборов на Украине и отметила, что была бы рада возможности принять его в Берлине.

"Канцлер подчеркнула, что федеральное правительство будет и в будущем активно поддерживать Украину на пути реформ и в ее праве на суверенитет и территориальную целостность", - говорится в заявлении правительства.

Отмечается, что Меркель и Зеленский отметили "тесные отношения" между двумя государствами. Зеленский также выразил благодарность за поддержку Украины и "проявил заинтересованность в прогрессе в рамках нормандского формата".

"Канцлер пригласила Владимира Зеленского в Германию. Они договорились оставаться в тесном контакте", - подчеркивается в заявлении.