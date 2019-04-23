Пресс-секретарь МИД Армении считает  контрасты в сознании Турции по вопросу Геноцида армян свидетельством их слабости

Эти контрасты в сознании Турции свидетельствуют об их слабости, а истина о Геноциде армян является признанным в международном сообществе фактом

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян коснулась заявления турецкого правительства о том, что «Армения боится открывать свои архивы 1915 года, поскольку после этого у мира появятся доказательства того, что события 1915 года являются не «геноцидом армян», а скорее геноцидом и уничтожением мусульманского населения путем армянские банды в Османской империи. А на днях министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что они гордятся своими предками и историей, потому что в их истории никогда не было геноцидов и колониализма.

Анна Нагдалян отметила, что накануне годовщины Геноцида армян она “должна с сожалением отметить, что все это время мы были свидетелями различных форм отрицания Турцией Геноцида армян. Отрицание было последовательным, но формы и сущность отрицания - нет”.

“Они всегда подвергались изменениям: либо пытались поставить на одну чашу весов виновных и жертв геноцида, либо, как в этом случае, обвинять жертв геноцида и оправдывать виновных. Часто применяются чистые фальсификации, например, о том, что наши архивы якобы закрыты, в то время как все эксперты по геноциду знают, что архивы Армении открыты. Эти неразбериха в сознании отрицателей свидетельствуют об их слабости, а истина о Геноциде армян является признанным в международном сообществе фактом.

Оправдание геноцида под покровом отрицания является позорным и опасным. Оно поощряет новые преступления против человечности и цивилизации, и главная ответственность международного сообщества - бороться с ним”, - отметила Нагдалян.