В Кремле анонсировали встречу Путина с Алиевым в Китае

Президент России Владимир Путин в рамках визита в Китай 26 апреля встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, также лидеры могут провести контакты летом-осенью. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"(26 апреля состоится – ред.) встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Недавно лидеры разговаривали по телефону и договорились продолжить активный диалог", - сказал он, отметив, что диалог коснется как двусторонних вопросов, так и других тем.

"Предусматривается, что эти контакты двух лидеров не ограничатся только встречей сейчас в Пекине, но предстоят и другие контакты, в том числе летом, может быть осенью", - подытожил он.