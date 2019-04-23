Армения считает неприемлемыми двойные позиции по нагорно-карабахскому конфликту: МИД Армении

Армения неоднократно подчеркивала на разных уровнях и платформах и еще раз подчеркивает, что считает неприемлемыми двойные позиции по нагорно-карабахскому конфликту, которые могут противоречить подходу сопредседателей Минской группы к урегулированию нагорно-карабахского конфликта и подрывать мирный процесс. Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, об этом отметила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян в ответ на заявление спикера парламента Азербайджана о том, что в документе ЕС-Азербайджан якобы подтверждается территориальная целостность Азербайджана.

Анна Нагдалян отметила, что согласованные с ЕС тексты со странами-партнерами не являются общедоступными, они доступны только для тех, кто вовлечен в процесс.

«Что касается позиции Евросоюза в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта, то она четко выражена в Соглашении о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС, в котором право на самоопределение включено в принципы урегулирования конфликта. Более того, эта позиция также неоднократно подтверждалась в заявлениях высокопоставленных чиновников ЕС, в которых была выражена поддержка усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Армения неоднократно подчеркивала на разных уровнях и платформах и еще раз подчеркивает, что недопустимо занимать в этом вопросе двойную позицию, которая может противоречить подходу сопредседателей Минской группы к урегулированию нагорно-карабахского конфликта и подрывать мирный процесс», - подчеркнула пресс-секретарь МИД Армении