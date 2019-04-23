В Стамбуле пройдут мероприятия по случаю годовщины Геноцида армян

Мероприятия, посвященные 104-й годовщине Геноцида армян, будут организованы в Турции, в частности. в Стамбуле.

Как передает Арменпресс, стамбульская газета «Агос» сообщает, что 24 апреля на площади Султанахмед в Стамбуле, перед Музеем турецкого и исламского искусства будет организовано мероприятие. Именно в здании этого музея в 1915 году содержалась под стражей армянская интеллигенция.

Поскольку полиция Стамбула запретила проведение церемоний поминовения на проспекте Истикляль, в этом году церемония поминовения жертв Геноцида армян не будет проводиться на площади Таксим. Вместо этого оно будет организовано на площади Шишхане в 19:00 по местному времени.

Как и в предыдущие годы, в этом году 24 апреля состоится церемония поминовения на армянском кладбище Шишли, посвященная армянскому солдату Севаку Балыкчи, который был убит 24 апреля 2011 года.