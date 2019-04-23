Армянскую общину разгневало заявление премьер-министра Австралии о Геноциде армян

Армянская община Австралии готовится объявить 24 апреля, на церемонии в память о жертвах Геноцида армян, о своем гневе в связи с заявлением премьер-министра страны Скотта Моррисона, который избегает четких формулировок и оценок Геноцида.

Как сообщает Арменпресс, The Sydney Morning Herald пишет, что лидеры армянской общины отказались зачитать заявление премьер-министра об этом событии. В заявлении Моррисона говорится, что он присоединяется к армянской диаспоре, «оплакивает и помнит ужасы, которые произошли с армянским народом в последние годы существования Османской империи».

Примечательно, что когда Моррисон был депутатом, в 2011 году он назвал инцидент с армянами «геноцидом» и заявил, что это «одно из величайших преступлений против человечества». Тем не менее, в его заявлении в связи с 104-й годовщиной Геноцида армян такая формулировка отсутствует.

Глава Австралийского комитета Ай-Дата Айк Кайсерян, который отказался прочитать заявление премьер-министра, сказал: «Его поведение оскорбляет около 50 000 членов армянской общины Австралии, которые в основном являются потомками выживших после Геноцида армян». Кайсерян отметил, что с такими заявлениями Австралия «поставила Геноцид армян наряду с автокатастрофой».

Хотя Австралия еще не признала Геноцид армян, крупнейшие штаты страны - Новый Южный Уэльс и Южная Австралия, признали этот исторический факт.

Главным докладчиком крупнейшего мероприятия, посвященного 104-й годовщине Геноцида армян, в Сиднее станет премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян.