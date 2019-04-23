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Вице-премьер Тигран Авинян представил новоизбранного председателя Государственной комиссии по защите экономической конкуренции


Вице-премьер Тигран Авинян 23 апреля представил членам и аппарату Государственной комиссии по защите экономической конкуренции Республики Армения новоизбранного председателя ГКЗЭК Гегама Геворкяна.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера Тиграна Авиняна, поздравив и пожелав успехов новоизбранному председателю ГКЗЭК, вице-премьер Армении подчеркнул политическую волю правительства к созданию свободного конкурентного экономического поля и отметил, что комиссия играет важную роль в решении этой проблемы.

Он отметил, что правительство готово поддержать шаги по становлению независимой и беспристрастной структуры.

В своей речи Гегам Геворгян выразил благодарность за оказанное доверие и отметил, что комиссия приложит максимальные усилия для становления в Армении свободного и конкурентного рынка.

Экс-председатель ГКЗЭК Артак Шабоян поблагодарил членов и сотрудников аппарата комиссии за эффективную совместную работу.




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