Суд РФ удовлетворил ходатайство об аресте Миграна Погосяна на 40 дней

Суд Российской Федерации удовлетворил ходатайство об аресте бывшего главы СПИСА Армении Миграна Погосяна на 40 дней. Как сообщает Арменпресс, об этом написал представитель генеральной прокуратуры Армении Гор Абрамян на своей странице в Facebook.

«Считаю необходимым сообщить, что в результате сотрудничества между прокуратурами Республики Армения и Российской Федерации суд РФ удовлетворил ходатайство российской прокуратуры об аресте Миграна Погосяна на 40 дней для обсуждения вопроса о его передаче Армении», - написал он.

13 апреля в рамках возбужденного в Специальной следственной службе РА уголовного дела в качестве обвиняемого был привлечен Мигран Погосян. В отношении него был объявлен розыск, а судом общей юрисдикции города Еревана была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

17 апреля в отношении Миграна Погосяна был объявлен во внутригосударственный и международный розыск.

Поступили оперативные данные о местонахождении Миграна Погосяна.

19 апреля в ходе реализации оперативных данных, поступивших в Главное управление уголовного розыска Полиции РА служащие ГУУР Полиции РА в сотрудничестве с коллегами из МВД России задержали Миграна Погосяна в городе Петрозаводск Республики Карелия.