В преддверии 104-й годовщины Геноцида армян стартовало традиционное факельное шествие. Шествие началось на площади Свободы в Ереване и закончится у Мемориального комплекса Цицернакаберд.

Как сообщает Арменпресс, в начале шествия перед собравшимися выступил член Верховного совета АРФД Артур Казарян: «Наше шествие продолжится до тех пор, пока осуществившая геноцид Турции не столкнется с исторической правдой. Наше шествие продолжится до тех пор, пока правопреемник совершившей тяжкое преступление против человечества страны, то есть Турция и ее нынешнее правительство, продолжает отрицать Геноцид».

Присутствующие сожгли флаг Турции, после чего зажгли факелы и двинулись к Мемориалу Цицернакаберда, где они возложат цветы в память о жертвах Геноцида армян.