Пашинян дал Зеленскому советы по выстраиванию отношений с Путиным

Чтобы без труда общаться с президентом России Владимиром Путиным, избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно быть максимально честным, считает премьер-министр Армении Никол Пашинян. Как сообщает Арменпресс, в интервью РБК Никол Пашинян рассказал о том, как Владимиру Зеленскому, победившему на выборах президента Украины, нужно выстраивать отношения с президентом России Владимиром Путиным.

«Я не думаю, что ему будет сложно [общаться с Путиным], — сказал он. — Тут есть условие: если быть прямым, честным, без подвохов, не будет трудно. Просто нужно прямо и честно общаться».

По его словам, этот совет касается не только общения с президентом России. «Я думаю, что любой человек это оценит, если он видит, что собеседник не пытается его в чем-то обмануть, в чем-то лукавить, искажать что-то. Я думаю, что это очень, очень правильная манера во всех отношениях, — сказал премьер-министр Армении и добавил: — Может быть в дипломатии, в международных делах это не очень принято. Но я со всеми так общаюсь».

Напомним, что ранее премьер-министр Никол Пашинян поздравил Владимира Зеленского с убедительной победой на президентских выборах в Украине.

“Уверен, на этом высоком посту Вы приложите максимум усилий, чтобы традиционно дружеские отношения между Арменией и Украиной достигли нового уровня и служили на благо дружбы армянского и украинского народов. Желаю Вам успехов на новом ответственном посту”, - отметил Никол Пашинян.