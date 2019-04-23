Во французском городе Клиши открылась посвященная памяти жертв Геноцида армян площадь, названная в честь Шарля Азнавура

Во французском городе Клиши открылась посвященная памяти жертв Геноцида армян площадь, названная в честь известного французско-армянского шансонье Шарля Азнавура. Как передает Арменпресс, об этом сообщает официальная страница посольства Республики Армения во Франции на Facebook.

На церемонии открытия присутствовала посол Армении во Франции Асмик Толмаджян.