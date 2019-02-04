Предстоящие на 24 апреля мероприятия
17:44, Апрель 23, 2019
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- 21:43 Число погибших в результате сильных дождей в ЮАР возросло до 32
- 21:36 В Кремле анонсировали встречу Путина с Алиевым в Китае
- 21:14 В Стамбуле пройдут мероприятия по случаю годовщины Геноцида армян
- 21:07 Армянскую общину разгневало заявление премьер-министра Австралии о Геноциде армян
- 20:54 Предстоящие на 24 апреля мероприятия
- 20:37 Вице-премьер Тигран Авинян представил новоизбранного председателя Государственной комиссии по защите экономической конкуренции
- 20:32 Суд РФ удовлетворил ходатайство об аресте Миграна Погосяна на 40 дней
- 20:08 В преддверии 104-й годовщины Геноцида армян стартовало традиционное факельное шествие
- 20:00 Пашинян дал Зеленскому советы по выстраиванию отношений с Путиным
- 19:59 Вице-премьер Тигран Авинян представил новоизбранного председателя Комиссии по регулированию общественных услуг
- 19:35 Вице-премьер Мгер Григорян принял регионального менеджера МФК
- 18:57 Полученные из рудника Магавуза нефтепродукты представлены руководству Арцаха
- 18:01 Во французском городе Клиши открылась посвященная памяти жертв Геноцида армян площадь, названная в честь Шарля Азнавура
- 17:58 В Германии женщина очнулась после 27 лет комы
- 17:50 Министр нефти Ирана заявил, что США совершили ошибку, политизируя нефть
- 17:44 Предстоящие на 24 апреля мероприятия
- 17:35 CNBC: Facebook создаст собственный голосовой помощник
- 17:29 Волкер поддержал желание Зеленского вести с Путиным диалог
- 17:23 ЕС сожалеет об отказе США продлевать изъятия из "нефтяных" санкций против Ирана
- 17:15 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 23-04-19
- 17:11 Американские индексы - 22-04-19
- 17:08 Правоохранительным органам РФ передан пакет документов, необходимых для организации экстрадиции Миграна Погосяна
- 16:51 Президент Республики Арцах посетил редакцию республиканской газеты "Азат Арцах"
- 16:49 Президент Арцаха посетил индивидуальную фотовыставку Завена Саркисяна
- 16:45 Депутат НС Армении подчеркнул важность процесса признания Геноцида армян и борьбы с преступлением геноцида
- 16:42 Tesla показала работу своего полноценного автопилота
- 16:40 Белоруссия планирует до конца года начать альтернативный России импорт нефти
- 16:31 108-летняя Епраксия Геворкян, пережившая Геноцид армян, воздаст дань уважения в Цицернакаберде
- 16:23 В Украине состоятся мероприятия по случаю 104-й годовщины Геноцида армян
- 16:12 Во время подсчета голосов в Индонезии 92 члена избиркома умерли от переутомления
- 15:59 Неблагоприятные погодные условия мешают работам по ремонту дорог
- 15:53 ЮНИСЕФ сообщил о гибели 45 детей в результате терактов на Шри-Ланке
- 15:43 В трех городах Испании пройдут мероприятия, посвященные 104-й годовщине Геноцида армян
- 15:29 Глава МИД Саудовской Аравии поблагодарил США за решение по иранской нефти
- 15:25 С 23 по 25 апреля компания “Санитек” будет работать в чрезвычайном режиме
19:23, 19.04.2019
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