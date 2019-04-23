CNBC: Facebook создаст собственный голосовой помощник

Компания Facebook разработает собственный голосовой помощник. Как передает Арменпресс, об этом сообщила телекомпания CNBC.

Техническое подразделение, разработавшее шлем виртуальной реальности Oculus, занимается этим проектом с начала 2018 года. Предположительно, цифровой ассистент может быть внедрен в работу "умных" помощников для дома Portal, то есть управляемых голосом устройств с экраном и камерой. У его владельцев появится возможность позвонить или принять звонок от пользователей соцсети Facebook, участвовать в видеоконференциях, управлять "умным" домом, и все это они смогут сделать, не касаясь дисплея. В настоящее время для этого многие используют голосовой помощник от Amazon - Alexa.

Дата выпуска нового продукта пока не сообщается. Также новый виртуальный помощник сможет соперничать со схожими программами от Apple и Google.