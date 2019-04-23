Волкер поддержал желание Зеленского вести с Путиным диалог

Спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер поддержал намерение избранного президента Украины Владимира Зеленского вести диалог с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Украине и России необходимо вести прямые переговоры, и я думаю, что его [Зеленского] желание поговорить с Путиным - это хорошо, а не плохо", - заявил Волкер в эфире телекомпании PBS.

При этом спецпредставитель напомнил, что Зеленский "твердо выступает за обеспечение суверенитета и территориальной целостности Украины".

Второй тур выборов президента Украины прошел 21 апреля. По данным ЦИК страны, после обработки 99,98% бюллетеней Зеленский одерживает победу с 73,23% голосов, а его оппонент - действующий глава государства Петр Порошенко - набрал 24,45%. Инаугурация избранного президента должна состояться не позднее 31 мая.