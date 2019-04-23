Время в Ереване: 11:07:36,   23 Апрель

ЕС сожалеет об отказе США продлевать изъятия из "нефтяных" санкций против Ирана


Евросоюз сожалеет о том, что США накануне приняли решение не продлевать с начала мая льготный период для восьми стран и территорий, импортирующих углеводороды из Ирана, которые теперь попадут под действие американских санкций за закупки нефти у Ирана. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявила во вторник на пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич.

"Мы сожалеем о вчерашнем решении США, которое вновь подрывает выполнение СВПД [Совместного всеобъемлющего плана действий] по иранской ядерной программе", - сказала она.

Косьянчич в очередной раз подчеркнула, что ЕС намерен продолжать реализацию СВПД. "Мы привержены выполнению СВПД до тех пор, пока Иран выполняет свои обязательства", - добавила она.

В ноябре прошлого года США сроком на 180 дней сделали исключение для восьми стран и территорий, импортирующих углеводороды из Ирана, чтобы не допустить роста цен на нефть в мире, а также дать время для поиска альтернатив.

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации