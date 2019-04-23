Евросоюз сожалеет о том, что США накануне приняли решение не продлевать с начала мая льготный период для восьми стран и территорий, импортирующих углеводороды из Ирана, которые теперь попадут под действие американских санкций за закупки нефти у Ирана. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявила во вторник на пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич.

"Мы сожалеем о вчерашнем решении США, которое вновь подрывает выполнение СВПД [Совместного всеобъемлющего плана действий] по иранской ядерной программе", - сказала она.

Косьянчич в очередной раз подчеркнула, что ЕС намерен продолжать реализацию СВПД. "Мы привержены выполнению СВПД до тех пор, пока Иран выполняет свои обязательства", - добавила она.

В ноябре прошлого года США сроком на 180 дней сделали исключение для восьми стран и территорий, импортирующих углеводороды из Ирана, чтобы не допустить роста цен на нефть в мире, а также дать время для поиска альтернатив.