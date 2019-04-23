Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 23-04-19

ЕРЕВАН, 23 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 23 апреля, курс доллара США сократился на 0.42 драмa и составил 481.56 драм. Курс евро сократился на 0.18 драмa и составил 542.00 драм. Курс российского рубля не изменился и снова составил 7.56 драм. Курс британского фунта вырос на 0.47 драмa и составил 626.56 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 17.23 драмa и составила 19751.04 драм. Цена серебра сократилась на 0.20 драмa и составила 231.54 драм. Цена платины сократилась на 21.46 драмa и составила 13779.44 драм.