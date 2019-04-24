Предстоящие на 24 апреля события

Государственное информационное агентство “Арменпресс” представляет ожидаемые сегодня события:

Сегодня, 24 апреля, армяне всего мира отмечают 104-ю годовщину Геноцида армян. Совершенное Османской империей в 1915 году в отношении армян было величайшим преступлением начала 20-го века. Резню армянского народа официально осудили и признали геноцидом более двух десятков стран и международных организаций.

Высокопоставленные чиновники страны, духовные лица и прибывшие в Армению гости будут на холме Цицернакаберд. Они возложат цветы к Вечному огню, воздав дань уважения памяти жертв Геноцида армян.

24 апреля в разных странах мира пройдут памятные мероприятия.Как и каждый год, и в этот раз по инициативе и при активном участии армянских общин пройдут шествия, акции протеста, которые еще раз поднимут вопрос признания Геноцида армян, политики отрицания Турции.

С раннего утра свои двери откроет Музей-институт Геноцида армян. Посетители смогут ознакомиться с экспозицией музея и новыми экспонатами. В числе посетителей музея будет и пережившая геноцид армян 108-летняя Епраксия Геворкян. На пресс-конференции в Матенадаране выступят соучредители гуманитарной инициативы “Аврора” НубарАфеян и Рубен Варданян. Они объявят имена героев премии ”Аврора” 2019 года.

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