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Правоохранительным органам РФ передан пакет документов, необходимых для организации экстрадиции  Миграна Погосяна


В соответствии с установленной процедурой российским правоохранительным органам был передан пакет документов, необходимых для передачи Миграна Погосяна правомочным органам Республики Армения. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе Генпрокуратуры Армении.

13 апреля в рамках возбужденного в Специальной следственной службе РА уголовного дела в качестве обвиняемого был привлечен Мигран Погосян. В отношении него был объявлен розыск, а судом общей юрисдикции города Еревана была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

17 апреля в отношении Миграна Погосяна был объявлен во внутригосударственный и международный розыск.

Поступили оперативные данные о местонахождении Миграна Погосяна.

19 апреля в ходе реализации оперативных данных, поступивших в Главное управление уголовного розыска Полиции РА служащие ГУУР Полиции РА в сотрудничестве с коллегами из МВД России задержали Миграна Погосяна в городе Петрозаводск Республики Карелия.




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