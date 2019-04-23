Президент Республики Арцах Бако Саакян 23 апреля посетил редакцию республиканской газеты "Азат Арцах" и встретился с сотрудниками газеты.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Республики Арцах, на встрече были затронуты вопросы, связанные с деятельностью газеты и дальнейшими планами.