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Президент Арцаха посетил индивидуальную фотовыставку Завена Саркисяна


Президент Республики Арцах Бако Саакян 23 апреля присутствовал на церемонии открытия в Степанакертской картинной галерее индивидуальной фотовыставки Завена Саркисяна - директора ереванского Музея Сергея Параджанова.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Республики Арцах, Бако Саакян с удовлетворением отметил, что выставки Завена Саркисяна проводятся в Арцахе регулярно, выразив надежду, что эта традиция будет сохранена и в будущем.


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