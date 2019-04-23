Депутат НС Армении подчеркнул важность процесса признания Геноцида армян и борьбы с преступлением геноцида

Депутат Национального Собрания Армении, представитель езидской общины в парламенте Рустам Бакоян 23 апреля встретился с делегацией из Иракского Курдистана.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Армении, гости прибыли в Армению, чтобы почтить память жертв Геноцида армян.

Р.Бакоян подчеркнул важность процесса признания Геноцида армян и борьбы с преступлением геноцида. Депутат отметил, что геноцид – злодеяние против человечества и борьбу с ним следует начать с самого нижнего уровня, не позволяя, чтобы ненависть и нетерпимость укоренились в обществе.

Депутат НС обратился к геноциду езидов в иракской провинции Синджар, призвав членов делегации в свою очередь предпринять шаги по исключению в Ираке дискриминации и нетерпимости в отношении езидов.

Руководитель делегации Рамик Рамазан Кадир, являющийся мэром курдистанского города Чамчамал, коснулся проведенной в 1988 г. Самадом Хусейном операции “Анфал” в Иракском Курдистане, вследствие которой погибло около 50.000 человек.

В завершение встречи собеседниками достигнута договоренность о совместных шагах в борьбе с геноцидами.