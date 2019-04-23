В Украине состоятся мероприятия по случаю 104-й годовщины Геноцида армян

Армянскими региональными общинами по случаю 104-й годовщины Геноцида армян в Османской империи запланированы и осуществляются многочисленные тематические и мемориальные мероприятия, передает Арменпресс со ссылкой на AnalitikaUA.

23 апреля в городе Луцк состоялась церемония освящения хачкара. В открытии памятника приняли участие представители местной власти, Союза армян Украины и армянской общины региона, украинское и армянской духовенство. Освящение хачкара провел Глава Украинской Епархии Армянской Апостольской церкви епископ Маркос Оганесян.

Послание главы Союза армян Украины Вилена Шатворяна участникам мероприятия зачитал заместитель председателя САУ Давид Мкртчян.

В план мероприятий 23-24 апреля входят круглые столы, тематические выставки, вечера памяти, флэш-мобы, шествия, высадка деревьев, просмотры документальных и тематических фильмов, посвященных событиям 1915 года, и ряд других мероприятий. Во всех армянских церквях Украины 24 апреля будут отслужены ходатайственные и поминальные молитвы по невинно убиенным жертвам во время Геноцида.

На улицах украинских городов, где представлена армянская община, установлены баннеры, билборды, ситилайты и другие социально ориентированные информационные материалы о Геноциде армян.