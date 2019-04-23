Неблагоприятные погодные условия мешают работам по ремонту дорог

В течение последних 10 дней в Гегаркуникской области холодные и обильные осадки мешают осуществлению работ по ремонту дорог межгосударственного, республиканского и областного значения.

Как сообщил «Арменпресс» начальник отдела транспорта и строительства дорог градостроительного управления Гегаркуникской области Геворг Хачатрян, работы по заполнению ям на дорогах намечены на средства, выделенные из госбюджета, за счет расходов на зимнее и летнее содержание дорог. По распоряжению Министерства связи, транспорта и ИТ Армении планируется провести ремонтные работы на межгосударственных и республиканских дорогах, протяженностью 361 км, на которые должно быть потрачено 639 млн драмов. По заказу администрации Гегаркуника будут проведены ремонтные работы на 140 км дорог областного значения, на что будет потрачено 105 млн драмов.

“Работы планировались после потепления, однако в этом году зима упорно не отступает. Даже в последние дни на дорогах снег и гололед. С потеплением дорожные строители начнут работу. Соответствующие договоры со строительными организациями заключены, суммы выделены”, - подчеркнул Геворк Хачатрян.

Хосров Хлгатян