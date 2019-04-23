ЮНИСЕФ сообщил о гибели 45 детей в результате терактов на Шри-Ланке

По меньшей мере 45 детей и подростков погибли в результате серии взрывов, прогремевших в воскресенье на Шри-Ланке. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщил во вторник в Женеве официальный представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кристоф Бульерак, слова которого приводит агентство AFP.

"В настоящее время в общей сложности умерли 45 детей и подростков <...>, и эта цифра может увеличиться", - отметил Бульерак, добавив, что врачи продолжают бороться за жизнь нескольких пострадавших детей.

21 апреля на Шри-Ланке произошла крупнейшая в истории страны серия терактов, в результате которых погиб 321 человек, пострадали более 500. В общей сложности в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа прогремело восемь взрывов, в том числе в католических церквях во время пасхальных служб и гостиницах. В серии атак были задействованы семь смертников, которые являются гражданами Шри-Ланки, в ходе расследования терактов задержаны 40 человек.