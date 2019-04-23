С 23 по 25 апреля компания “Санитек” будет работать в чрезвычайном режиме

Компания “Санитек” распространила заявление, в котором сообщила, что 23 - 25 апреля компания будет работать в чрезвычайном режиме. «Арменпресс» представляет заявление компании:

“Сообщаем, что с 23 по 25 апреля для обеспечения чистоты Мемориального комплекса Цицернакаберд и прилегающих территорий компания “Санитек” будет работать в чрезвычайном режиме.

На территории Мемориального комплекса Цицернакаберд будут работать 300 сотрудников компании -250 уборщиц и 50 рабочих, которые, заменяя друг друга, будут дежурить 24 часа.

В то же время сообщаем, что дополнительные работы по очистке будут проводиться во всех районах столицы, где обычно в эти дни бывает большое количество гостей, а также на участках, предназначенных для специальных городских мероприятий”.