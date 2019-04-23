В Париже отслужена литургия в память жертв Геноцида армян

В Париже 22 апреля была отслужена литургия в память жертв Геноцида армян. Как сообщает Чрезвычайный и полномочный посол РА во Франции Асмик Толмаджян, духовная церемония состоялась в храме Св. Богоматери. “В Париже была отслужена Святая литургия, посвященная 104-й годовщине Геноцида армян и поминовению 1,5 млн жертв”, - как сообщает «Арменпресс», написала посол Толмаджян.

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил 24 апреля Национальным днем памяти жертв Геноцида армян во время ежегодного ужина армянской общины в Париже. Ежегодный ужин Координационного совета армянских организаций Франции состоялся 5 февраля. Объявить 24 апреля Национальным днем памяти жертв Геноцида армян Макрон обещал в ходе своей предвыборной кампании. Франция признала Геноцид армян в 2001 году, а в 2016 году криминализировала отрицание Геноцида армян.