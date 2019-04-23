"Исламское государство"* взяло ответственность за взрывы на Шри-Ланке

Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за серию взрывов на Шри-Ланке. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Рейтер.

Ранее сообщалось, что в результате воскресных взрывов в Шри-Ланке погиб 321 человек, более 520 получили ранения. Власти задержали 40 подозреваемых.

По данным агентства, ответственность за серию взрывов взяло на себя "Исламское государство". Отмечается, что группировка не предоставила доказательств своей причастности к атакам на острове.