Посол России сказал о предстоящей встрече Пашинян - Путин

По словам Чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Армения Сергея Копыркина, есть программы относительно следующей встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Российской Федерации Владимира Путина.

Как передает «Арменпресс», об этом Копыркин сказал в беседе с журналистами 23 апреля.

“Встречи премьер-министра Армении и президента Российской Федерации проходят довольно часто, как в двустороннем формате, так и в форматах общих интеграционных объединений. Безусловно, есть программы встречи”, - сказал посол.

Копыркин отметил, что в течение следующей недели в Армению прибудет премьер-министр РФ Дмитрий Медведев для участия в заседании Межправительственного совета ЕАЭС.

19 апреля спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко сообщила, что главы России и Армении Владимир Путин и Никол Пашинян могут провести двустороннюю встречу в рамках Высшего совета Евразийского экономического союза, который пройдет 29 мая в Казахстане.