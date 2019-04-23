China Unicom объявила о запуске сети связи 5G в семи городах Китая

Китайский оператор China Unicom объявил о запуске сети пятого поколения связи 5G в семи городах КНР. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом во вторник на конференции "Развитие инноваций в сфере 5G" сообщил председатель компании Ван Сяочу.

"China Unicom осуществила экспериментальный запуск сети 5G по программе "7+33+N", - сказал Ван Сяочу, его слова во вторник приводит газета Beijing Youth Daily.

Согласно схеме развития, сеть связи пятого поколения полностью покроет семь городов КНР, а именно Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Нанкин, Ханчжоу и новый экономический район "Сюнъань" (Пекин - Тяньцзинь - Хэбэй, север КНР), охватит наиболее "горячие точки" в 33 населенных пунктах и создаст возможности обеспечения связью "N" китайских городов.

"China Unicom открыта к сотрудничеству и стремится оказывать всестороннюю поддержку развитию связи 5G", - отметил Ван Сяочу. Он также отметил, что в этом году компания намерена инвестировать от 6 до 8 млрд юаней (около $895 млн - $1,2 млрд) в инновационное развитие технологий связи пятого поколения.

Он повысит скорость передачи информации до одного гигабайта в секунду, что в 20 - 50 раз быстрее существующих стандартов передачи данных.