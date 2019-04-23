Большинство отелей, которым присвоены "звезды", расположены в Европе, почти четверть – в Азии, остальные - на других континентах. Как передает Арменпресс, об этом сообщает АТОР со ссылкой на исследование компании BoldData.

Специалисты исследовательской компании, специализирующейся на анализе данных в гостиничном бизнесе, собрали и изучили информацию международных платформ бронирования и отельных агрегаторов о том, где расположены отели, которым присвоено определенное количество "звезд".

Оказалось, что сейчас в мире насчитывается 1 073 500 объектов размещения, из которых 402 933 – это классифицированные отели с присвоенными "звездами". Более половины из них (50,7%) расположены в Европе, еще 23,2% – в Азии, 12,9% – в Северной Америке, чуть больше 6% – в Центральной и Южной Америке и на Карибах, 3,8% – в Африке, 3,3% – в Австралии и Океании.

В Европе готовы принять туристов около 660 тысяч отелей, хостелов, официально зарегистрированных апартаментов и иных средств размещения, но менее трети из них присвоены "звезды". По количеству "звездных" отелей в Европе лидирует Италия (32 803). На втором месте – Хорватия (29 282). На третьем, четвертом и пятом расположились Франция (18 865), Германия (17 616) и Великобритания (14 497). На шестом месте – Испания (13 990).